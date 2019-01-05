Курянин при попытке купить тягач по цене легковушки наткнулся на аферистов

Житель Курска обратился в полицию после неудачной попытки купить автомобиль. Мужчина нашёл на популярном интернет-ресурсе объявление о продаже седельного тягача по цене легковушки. Со слов продавца, машина в прекрасном состоянии, находится в Санкт-Петербурге. Собеседник также упомянул, что желающих купить грузовик много. Курянин решил пойти на выгодную сделку и перечислил задаток на карту продавца с условием, что авто непременно достанется ему. Получив 120 тысяч, продавец сразу перестал выходить на связь и удалил своё объявление. Потерпевший понял, что совершил ошибку и обратился в банк с требованием отмены транзакции, а затем и написал заявление в полицию. Однако злоумышленники всё же успели вывести деньги со своего счёта. Возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает мошенников.



