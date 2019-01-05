Курское "Динамо" принимает "Надежду"

На выходных в Курске состоятся два важных матча женской баскетбольной премьер-лиги с участием сильнейших клубов России. Сегодня вторая команда регулярного чемпионата — курское «Динамо» — принимает третью — «Надежду» из Оренбурга. Начало встречи в СКК в 18 часов. В этом матче может дебютировать новичок «бело-голубых» американка Наташа Ховард, контракт с которой подписали накануне. В этом сезоне подопечные Лукаса Мондело дважды выиграли у «Надежды» - в рамках чемпионата России и в полуфинале Кубка России. Завтра, в воскресенье, в нашем городе выступит лучшая команда России и Европы последних лет – УГМК из Екатеринбурга. "Лисицы" лидируют в Премьер-лиге. 27 января они проведут в СКК выездную игру с «Инвентой», которая замыкает квартет лидеров. Встреча начнется в 16 часов. В первом круге "Инвента" уступила УГМК.



