поиск по сайту
 

    Куряне выступят на белгородском фестивале по сноукайтингу

    Сегодня, 08:03
    Куряне выступят на белгородском фестивале по сноукайтингу
    В Белгородской области 2 февраля пройдет фестиваль по сноукайтингу. Участие в состязаниях на льду Старооскольского водохранилища официально подтвердили более 20 спортсменов из Воронежа, Липецка, Королёва, Курска и Железногорска. Этот вид спорта представляет собой катание на снежном покрытии или льду с кайтом — большим управляемым воздушным змеем — на лыжах, сноуборде или коньках. Длина маршрута -около 5 километров. Причем он построен так, чтобы ветер дул с разных сторон. Всё будет происходить в поле видимости зрителей, которые соберутся на базе отдыха «КМАруда» под Старым Осколом. Организаторы обещают эффектную гонку. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама