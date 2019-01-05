Куряне выступят на белгородском фестивале по сноукайтингу

В Белгородской области 2 февраля пройдет фестиваль по сноукайтингу. Участие в состязаниях на льду Старооскольского водохранилища официально подтвердили более 20 спортсменов из Воронежа, Липецка, Королёва, Курска и Железногорска. Этот вид спорта представляет собой катание на снежном покрытии или льду с кайтом — большим управляемым воздушным змеем — на лыжах, сноуборде или коньках. Длина маршрута -около 5 километров. Причем он построен так, чтобы ветер дул с разных сторон. Всё будет происходить в поле видимости зрителей, которые соберутся на базе отдыха «КМАруда» под Старым Осколом. Организаторы обещают эффектную гонку.