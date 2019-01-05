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    Российские рапиристки завоевали серебро на этапе Кубка мира во Франции

    Сегодня, 12:12
    Российские рапиристки завоевали серебро на этапе Кубка мира во Франции
    Во французском Сен-Море завершился этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин. Сборная России завоевала серебряные медали в командном турнире. В финале Инна Дериглазова, Светлана Трипапина, Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина уступили хозяйкам соревнований из Франции со счётом 39:41. Бронза досталась итальянкам, которые выиграли у американок 45:37. Ранее Дериглазова на этом же этапе одержала победу в индивидуальных соревнованиях, победив в финальном поединке действующую чемпионку мира итальянку Аличе Вольпи.

     

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