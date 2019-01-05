Пограничники задержали пятерых нелегалов из Шри-Ланки

Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Курской области предотвратили попытку незаконного пересечения государственной границы группой незаконных мигрантов. По данным ведомства, в районе станции Крупец Рыльского района пограничный наряд задержал пятерых граждан Шри-Ланки. Иностранцы хотели незаконно пересечь российскую границу, чтобы попасть на Украину. Также пограничники задержали двух граждан Украины, которые ожидали нелегалов на приграничной территории. Всех семерых - граждан Украины и Шри-Ланки - привлекли к административной ответственности с выдворением за пределы России.