Курскому мэру досталось от Старовойта за снегоплавильную установку

Курскому мэру досталось от врио губернатора Романа Старовойта за снегоплавильную установку. Видео телефонного разговора с Николаем Овчаровым с субтитрами появилось в сети. «Я привык не верить на слово. Верю делам. Сказали, что снегоплавильная машина работает. Поехал, нашёл — не работает. Выводы будут» , - гласит надпись под постом на официальной странице Старовойта в Контакте. В распоряжении радио Курс есть запись этого разговора.





Роман Старовойт: «Алё, Николай Иванович, здравствуйте. Скажите пожалуйста, вы знаете, где снегоплавилка работает, которую нам москвичи безвозмездно дали? Да, правильно. А Вы там были?А я сейчас здесь нахожусь. Вы знаете, что она спрятана, стоит вся в снегу, к ней нет следов подъезда, и она не работала. Вот я Вам просто говорю по внешнему виду, что она не работала. Николай Иванович, Вы почему так относитесь? Ну, что это такое? Я договариваюсь, нам безвозмездно дорогостоящую технику передают для того, чтобы она стояла сейчас в неудобном месте, в гараже среди ржавчины, каких-то руин, вся в снегу. Чего хорошего, я не понимаю. Это очень плохо. Не надо мне, я почему-то не ленюсь, сам выезжаю и смотрю. Вам не интересно, как работет эта техника? вас устраивает ситуация с убркой снега в городе? Меня не устраивает. Я ищу способы, понимаете? Я смотрю, как работают в других городах. Я пытаюсь Вам помочь, Николай Иванович. Вы наплевательски относитесь не только, к людям».





Напомним, несколько дней назад с Красной площади исчезла снегоплавильная машина, которую привезли в Курск из Москвы на тестирование. Роман Старовойт пообещал разобраться в ситуации. Накануне машина нашлась – её перевезли в промзону.