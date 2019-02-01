В Курской области на выходных водителей проверят на трезвость

В предстоящие выходные, 2 и 3 февраля сотрудники ГИБДД в очередной раз проведут сплошные проверки водителей на трезвость в Курске и ряде районов области.

Управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение наступает уже уголовная ответственность.

Госавтоинспекция ткже обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Телефон дежурной части – 02, с мобильного телефона – 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД 36-70-01, 36-70-02.