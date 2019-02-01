Подсчитана выгода клиентов от кэшбека «Промсвязьбанка»

Прошел почти год с момента подключения программы «Кэшбе» от «Промсвязьбанка», которой воспользовались более 325 тысяч участников, сообщает РИА LIVE24.

Подведение итогов 2018 года включило и отчеты по этой программе лояльности. За годовой период клиенты банка получили в сумме более, чем 244 миллиона баллов, эквивалентных рублям.

Это отличная статистика, если учесть, что кэшбек от банка запущен только в апреле прошлого года.

Директор "Промсвязьбанка” уверяет клиентов, что после анализа статистики и отзывов разнообразие условий возврата денег при оплате картами банка будет увеличено, как и процент по отдельным категориям.

Условия и сейчас достаточно выгодные: 1% на все категории трат плюс до 10% возврата на покупки в категориях с повышенным кэшбеком.

Больше всего выгоды участники (около 8 тысяч человек) получили с покупок в супермаркетах.

Примерно 5 тысяч клиентов вернули средства от трат по категории "АЗС и автоуслуги”. Столько же людей получили кэшбек от покупок в аптеках и кафе/ресторанах.

И только 2 тысячи человек получили деньги по программе 1 балл - 1 рубль в категории "Товары для дома и ремонта”.

Понятно, что такой отрыв объясняется тем, что больше всего люди тратят средств при оплате еды, товаров первой необходимости, бензина, услуг мойки машины и лекарств. Товары для дома не так востребованы, а стройматериалы для ремонта и отделки приобретаются редко.

Как распределились средства кешбэк сервиса для держателей карт "Промсвязьбанка”:

Карты "Двойной кешбэк” и их 42 миллиона баллов;

Карты премиум "Orange Premium Club” с их 26 миллионами баллов;

Карты "Все включено” с 17 миллионами баллов;

Карты "Твой кэшбек” и 15 миллионов баллов.

Ознакомиться с условиями программы "Кэшбэк" вы можете на сайте.