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    Подсчитана выгода клиентов от кэшбека «Промсвязьбанка»

    Сегодня, 10:49
    Подсчитана выгода клиентов от кэшбека «Промсвязьбанка»

    Прошел почти год с момента подключения программы «Кэшбе» от «Промсвязьбанка», которой воспользовались более 325 тысяч участников, сообщает РИА LIVE24.

    Подведение итогов 2018 года включило и отчеты по этой программе лояльности. За годовой период клиенты банка получили в сумме более, чем 244 миллиона баллов, эквивалентных рублям.

    Это отличная статистика, если учесть, что кэшбек от банка запущен только в апреле прошлого года.

    Директор "Промсвязьбанка” уверяет клиентов, что после анализа статистики и отзывов разнообразие условий возврата денег при оплате картами банка будет увеличено, как и процент по отдельным категориям.

    Условия и сейчас достаточно выгодные: 1% на все категории трат плюс до 10% возврата на покупки в категориях с повышенным кэшбеком.

    Больше всего выгоды участники (около 8 тысяч человек) получили с покупок в супермаркетах.

    Примерно 5 тысяч клиентов вернули средства от трат по категории "АЗС и автоуслуги”. Столько же людей получили кэшбек от покупок в аптеках и кафе/ресторанах.

    И только 2 тысячи человек получили деньги по программе 1 балл - 1 рубль в категории "Товары для дома и ремонта”.

    Понятно, что такой отрыв объясняется тем, что больше всего люди тратят средств при оплате еды, товаров первой необходимости, бензина, услуг мойки машины и лекарств. Товары для дома не так востребованы, а стройматериалы для ремонта и отделки приобретаются редко.

    Как распределились средства кешбэк сервиса для держателей карт "Промсвязьбанка”:

    Карты "Двойной кешбэк” и их 42 миллиона баллов;

    Карты премиум "Orange Premium Club” с их 26 миллионами баллов;

    Карты "Все включено” с 17 миллионами баллов;

    Карты "Твой кэшбек” и 15 миллионов баллов.

     Ознакомиться с условиями программы "Кэшбэк" вы можете на сайте

     

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