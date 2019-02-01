поиск по сайту
 

    Старовойт обратился к дорожникам: «Халтуры мы не допустим!»

    Вчера, 18:19
    Старовойт обратился к дорожникам: «Халтуры мы не допустим!»
    На выходных компания "Интеграл-Строй" провела «ямочный» ремонт дороги на Сеймском мосту. Яму просто засыпали щебёнкой.  Курская администрация отреагировала сразу. Сейчас ситуация контролируется лично заместителем начальника Комитета строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области Василием Волобуевым.

    Ответственные за этот позор понесут наказание. Ни одного бюджетного рубля за этот так называемый ремонт никто не получит. В течение суток ямы должны быть заделаны современным литым асфальтобетоном, - отмечается на официальной странице горадминистрации в Контакте. 
    Не остался в стороне и Роман Старовойт. Врио губернатора на своей странице В Контакте  прокомментировал ремонт дорог. 

    «Обращаюсь ко всем подрядчикам, которые выполняют дорожные работы — халтуры мы не допустим!
    Результат труда дорожников всегда на виду. Этот год объявлен «Годом дорог» и мы с жителями области, общественниками и журналистами будем вместе следить за качеством ремонта.  Приёмка будет строгой, гарантийные требования — жёсткими. Работать «как раньше» не выйдет. Ни копейки из бюджета бракоделы не получат», - заявил Роман Старовойт. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама