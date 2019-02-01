Старовойт обратился к дорожникам: «Халтуры мы не допустим!»

На выходных компания "Интеграл-Строй" провела «ямочный» ремонт дороги на Сеймском мосту. Яму просто засыпали щебёнкой. Курская администрация отреагировала сразу. Сейчас ситуация контролируется лично заместителем начальника Комитета строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области Василием Волобуевым.





Ответственные за этот позор понесут наказание. Ни одного бюджетного рубля за этот так называемый ремонт никто не получит. В течение суток ямы должны быть заделаны современным литым асфальтобетоном, - отмечается на официальной странице горадминистрации в Контакте.

Не остался в стороне и Роман Старовойт. Врио губернатора на своей странице В Контакте прокомментировал ремонт дорог.





«Обращаюсь ко всем подрядчикам, которые выполняют дорожные работы — халтуры мы не допустим!

Результат труда дорожников всегда на виду. Этот год объявлен «Годом дорог» и мы с жителями области, общественниками и журналистами будем вместе следить за качеством ремонта. Приёмка будет строгой, гарантийные требования — жёсткими. Работать «как раньше» не выйдет. Ни копейки из бюджета бракоделы не получат», - заявил Роман Старовойт.











