В Мантуровском районе на пожаре погибли два пенсионера

Сегодня, 5 февраля, рано утром в «Службу спасения — 112» Курской области поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе 2-е Засеймье Мантуровского района, сообщает региональное МЧС. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники всех экстренных служб.

Для того, чтобы потушить пожар огнеборцам потребовалось полчаса.

В деревянном частично обложенном кирпичом строении площадью 80 метров обрушилась кровля. На пепелище найдены обгоревшие тела 95-летней хозяйки дома и её 60 летнего сына.

Солнцевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Курской области проводится доследственная проверка. При осмотре места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что куряне-пенсионеры проживали в доме вдвоём.

Предположительно, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с печным отоплением.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.



