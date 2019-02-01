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    В Мантуровском районе на пожаре погибли два пенсионера

    Сегодня, 16:33
    В Мантуровском районе на пожаре погибли два пенсионера
    Сегодня, 5 февраля, рано утром  в «Службу спасения — 112» Курской области поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе 2-е Засеймье Мантуровского района, сообщает региональное МЧС. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники всех экстренных служб. 
    Для того, чтобы потушить пожар огнеборцам потребовалось полчаса. 
    В деревянном частично обложенном кирпичом строении площадью 80 метров обрушилась кровля. На пепелище найдены обгоревшие тела 95-летней хозяйки дома и её 60 летнего сына.
    Солнцевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Курской области проводится доследственная проверка. При осмотре места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что куряне-пенсионеры проживали в доме вдвоём.
    Предположительно, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с печным отоплением.
    По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

     

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