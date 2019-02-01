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    Власти взяли под контроль ситуацию с протекающей крышей в детсаду Медвенки

    Сегодня, 17:45
    Власти взяли под контроль ситуацию с протекающей крышей в детсаду Медвенки
    В детском саду «Улыбка» посёлка Медвенка с середины января течёт крыша. Эта проблема не раз освещялась курскими СМИ. Вода попадает в три помещения: две детских группы и приёмную. Сегодня, 5 февраля, ситуацию прокомментировала замгубернатора Курской области Ирина Хмелевская.
    Она отметила, областные власти взяли проблему под свой контроль. «Группы расформировали, детей перевели в соседние группы, чтобы они не пребывали в антисанитарных условиях. Есть договорённость с администрацией посёлка Медвенка о том, что крыша будет отремонтирована», — пояснила Ирина Хмелевкая.
    Но начать ремонт прямо сейчас невозможно. Для этого придётся раскрыть часть кровли, что чревато затоплением других помещений. Придется ждать до весны. «Как только крыша высохнет, начнутся ремонтно-строительные работы», — пообещала замгубернатора.
    Средства на текущий ремонт выделят из муниципального бюджета посёлка. «Если понадобится, то мы рассмотрим вопрос о выделении субсидий из областного бюджета», — уточнила Ирина Хмелевская.
    Она также пообещала, что в ближайшее время постарается сама доехать до этого детского сада, чтобы детальнее разобраться в ситуации.
    Как пишет изданияе Друг для друга, крыша детского сада возведена с многочисленными нарушениями. 

     

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