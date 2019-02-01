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    В Курской области водитель без прав погиб в ДТП

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    В Курской области водитель без прав погиб в ДТП
    В Фатежском районе Курской области во вторник, 5 февраля произошло ДТП со смертельным исходом. По сообщению регионального МВД, примерно в 17:55 на 10 км автодороги «Фатеж-Дмитриев-Hижний Реут-Путчино» 45-летний водитель автомобиля ВАЗ-2131, не имея права управления ТС, двигался со стороны д. Путчино. В пути, по предварительным данным, он столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом ПАЗ, под управлением 31-летнего водителя. В результате аварии водитель  ВАЗа скончался на месте, водитель автобуса получил травмы. 

     

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