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    Школу №11 постараются отремонтировать

    Сегодня, 09:28
    Школу №11 постараются отремонтировать
    Хорошая новость для детей и их родителей. Роман Старовойт накануне побывал в школе №11 (которую уже давно хотели сносить), и пообещал, что сносить ничего не будут. Школу постараются отремонтировать. В этой школе уже 4 года не проходят занятия из-за того, что здание находится в аварийном состоянии. Детей распределили по другим школам, куда им, кстати, не очень-то удобно добираться.  
    «С сожалением констатирую факт, что власти города опять предоставили недостоверную информацию. Никакой экспертизы о состоянии школы не проводилось, а получено только экспертное заключение», - написал Старовойт на своей странице ВКонтакте. 
    Он дал поручение своему заместителю Алексею Смирнову проработать вопрос о реконструкции школы. Экспертиза в процессе проектирования и должна выяснить, можно ли спасти здание.
    Смирнов пообещал, что обследование займёт три месяца. Если экспертиза покажет возможность реконструкции, то школу отремонтируют к 1 сентября 2020 года.  

     

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