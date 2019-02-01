Школу №11 постараются отремонтировать

Хорошая новость для детей и их родителей. Роман Старовойт накануне побывал в школе №11 (которую уже давно хотели сносить), и пообещал, что сносить ничего не будут. Школу постараются отремонтировать. В этой школе уже 4 года не проходят занятия из-за того, что здание находится в аварийном состоянии. Детей распределили по другим школам, куда им, кстати, не очень-то удобно добираться.

«С сожалением констатирую факт, что власти города опять предоставили недостоверную информацию. Никакой экспертизы о состоянии школы не проводилось, а получено только экспертное заключение», - написал Старовойт на своей странице ВКонтакте.

Он дал поручение своему заместителю Алексею Смирнову проработать вопрос о реконструкции школы. Экспертиза в процессе проектирования и должна выяснить, можно ли спасти здание.

Смирнов пообещал, что обследование займёт три месяца. Если экспертиза покажет возможность реконструкции, то школу отремонтируют к 1 сентября 2020 года.