В Курске лже-газовщики обманули пенсионерку

В Курске пенсионерка стала очередной жертвой мошенников. В полицию обратилась жительница Северо-Западного микрорайона. По её словам, к ней для проверки газового оборудования приходили две женщины, которые представились работниками газовой службы. При этом женщины были без спецодежды и не предъявили никаких документов.

На кухне после осмотра они заявили, что газовый кран и шланг, ведущий к плите, находятся в аварийном состоянии. Курянке предложили их заменить за 5000 рублей, и она согласилась. Кран и шланг отдали пенсионерке сразу и сообщили, что записали её в очередь на замену, оставив телефон настоящей курской службы газа. Мастер с их слов должен был прийти через несколько дней, но после ухода визитёров пожилая курянка решила позвонить и уточнить детали. В службе газа удивились вопросам пенсионерки и сообщили, что по такой схеме не работают и заявку ремонт или замену оборудования не получали. Женщина поняла, что стала жертвой мошенниц и обратилась в полицию.

Как оказалось, стоимость крана и шланга, которые оставили пенсионерке, едва ли превышает тысячу рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.