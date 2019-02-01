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    Курский предпниматель поплатился за грязь в колбасном цехе

    Сегодня, 12:36
    Курский предпниматель поплатился за грязь в колбасном цехе
    Региональное управление Россельхознадзора наказало одонго из местных предпринимателей. В Курском районе Курской области у него есть цех по производству колбасных изделий и мясных деликатесов. Когда сотрудники ведомства нагрянули туда с внеплановой проверкой, выяснилось, что на предприятии не разработаны, не внедрены и не поддерживаются процедуры, основанные на принципах безопасности продукции. Стены производственного помещения в паутине. Облицовочная плитка имеет трещины и сколы, что мешает качественному проведению мойки и дезинфекции. Выявленные нарушения несут угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, отметили в ведомстве. В результате, Россельхознадзор оштрафовал нерадивого бизнесмена на 30 тыс. рублей.

     

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