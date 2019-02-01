Теща депутата Госдумы отрицает свою причастность к делу о взятках

В газете «Аргументы и факты» было опубликовано открытое письмо Маргариты Бутаковой, адресованное спикеру Госдумы Вячеславу Володину и генпрокурору РФ Юрию Чайке.

Напомним, что Маргарита Бутакова приходится тещей депутата Госдумы Вадима Белоусова, которого недавно лишили депутатской неприкосновенности. Ее задержание связано с делом экс-губернатора Южного Урала Михаила Юревича, сообщают «Известия».



«Мне, <…> 76 лет <…> мне приходится бороться с собственным государством за справедливость и честное имя. <…> На свои мольбы о помощи, несмотря на огромное количество неопровержимых доказательств моей невиновности, я получала только бездушные отписки больших начальников, закрывающих глаза на факты, указывающие на тех, кто на самом деле совершил преступление», — сказано в письме.



Против Бутаковой возбуждено уголовное дело, которое та называет «изощренной аферой». По ее мнению, дело сфабриковано с целью освободить «настоящих воров и мошенников» Сергея Вильшенко, Алексея Башаева, Константина Овчинникова от уголовной ответственности за «совершенные ими многомиллиардные хищения». Речь идет о хищении средств при строительстве и ремонте дорог в Челябинской области, так называемых «откатах».

Дело в том, что в 2014 году в отношении этих бизнесменов были возбуждены уголовные дела о взятках, которые пришлось закрыть в связи с истечением срока давности и отсутствием состава преступления. По заявлению Вильшенко и Башаева, они лишь передали более 3 млрд рублей экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и Белоусову через его помощника Чуркина Андрея и БутаковуМаргариту. По данным следствия, в период с 2011 по 2014 год Юревич и Белоусов были замешаны в получении взяток от южноуральских бизнесменов.

Бутакова отрицает свою причастность к этому делу и просит генпрокурора Юрия Чайку внимательно разобраться с этим уголовным делом, тщательно изучив все доказательства. Она просит о справедливости и соблюдении закона.

Сам Вадим Белоусов был акционером агрохолдинга «Макфа», который принадлежит семье Михаила Юревича.

Госдума сняла неприкосновенность с депутата Вадима Белоусова в декабре 2018 года. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере от челябинского холдинга за оказание помощи в подписании госконтрактов по ремонту и строительству дорог в Челябинской области. По делу Юревича задержаны Андрей Чуркин, директор представительства ОАО «Макфа» в Москве и Маргарита Бутакова, бывший главный бухгалтер АО «Первый хлебокомбинат». Были арестованы активы обвиняемых по делу – это свыше 50 квартир, банковские счета и акции различных компаний. Сам Юревич объявлен в международный розыск и, по одной версии, находится на территории Великобритании, по другой, в Израиле.