В Курске пенсионерка переходила дорогу вне "зебры" и угодила под колёса авто

В четверг, 14 февраля в Курске произошла авария, в которой пострадал пешеход. Как рассказали в ГИБДД, примерно в 15:30 29-летний водитель автомобиля «БМВ 523» ехал со стороны ул. Перекальского по ул. Интернациональная в направлении ул. ВЧК. В это время напротив д. №2, по ул. ВЧК 74-летняя женщина переходила проезжую часть. на свою беду пенсионерка шла вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. Тем не менее, она всё же угодила под колёса иномарки. В результате аварии пожилая курянка попала на больничную койку. Её доставили в 4-ю ГКБ Курска. Сегодня, 12:13 К списку новостей