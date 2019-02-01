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    В Курске пенсионерка переходила дорогу вне "зебры" и угодила под колёса авто

    Сегодня, 12:13
    В Курске пенсионерка переходила дорогу вне
    В четверг, 14 февраля в Курске произошла авария, в которой пострадал пешеход.  Как рассказали в ГИБДД, примерно в 15:30 29-летний водитель автомобиля «БМВ 523» ехал со стороны ул. Перекальского по ул. Интернациональная в направлении ул. ВЧК. В это время напротив д. №2, по ул. ВЧК 74-летняя женщина переходила проезжую часть. на свою беду пенсионерка шла вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. Тем не менее, она всё же угодила под колёса иномарки. В результате аварии пожилая курянка попала на больничную койку. Её доставили в 4-ю ГКБ Курска.

     

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