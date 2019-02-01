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    В Курской области дебошир бил участкового и раздевался догола

    Сегодня, 15:17
    В Курской области дебошир бил участкового и раздевался догола
    42-летнего жителя Фатежа будут судить за применение насилия в отношении полицейского. Ранее радио "Курс" сообщало об этом случае. Прокурор Фатежского района направил уголовное дело в суд. Сейчас появились подробности. 
    По данным следствия, у курянина произошёл конфликт с супругой. Та вызвала полицию. Прибыв на место, стражи порядка предложили мужчине, избившему жену, проехать в отдел для разбирательства. Он отказался. Полицейские составили административный протокол. В отдел дебошира всё же отвезли. Там он стал вести себя неадекватно, полностью снимал с себя одежду. Полицейские вызвали скорую помощь.  Врачи не выявили у мужчины никакой болезни. Участковый уполномоченный потребовал проследовать в помещение для содержания задержанных лиц. В ответ на это мужчина ударил участкового кулаком по лицу. Фатежанин, кстати, ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков.  

     

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