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    В Курской области более 18 тыс. семей получали субсидии на оплату коммунальных услуг

    Сегодня, 16:44
    В Курской области более 18 тыс. семей получали субсидии на оплату коммунальных услуг
    Курскстат подсчитал: в Курской области 18.3 тыс. семей получали в прошлом году субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Это 4,1% от всех семей, проживающих в нашем регионе. Общая сумма выплаченных субсидий составила 152,3 млн. руб. А в среднем в месяц на одну курскую семью пришлось 692,3 руб.
    Наряду с субсидиями население пользуется социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемых на основании действующих законодательных актов. Объём средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, составил 1980 млн. руб. В прошлом году социальной поддержкой пользовались 399, 2 тыс. курян.

     

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