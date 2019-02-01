Более 4,5 тыс. курских семей направили маткапитал на образование детей

С 2018 года материнский капитал можно использовать на дошкольное образование практически сразу после рождения (усыновления) ребёнка. Раньше использовать деньги на эти цели можно было только спустя три года после рождения или усыновления ребёнка.

В Курской области за период действия программы материнского капитала 4699 семей направили средства на получение образования ребёнком (детьми) в российских образовательных организациях, имеющих лицензию на оказание образовательных услуг. Из них 1007 семей (21 %) использовали средства именно на содержание детей в дошкольных учреждениях. Общая сумма, перечисленная дошкольным учреждениям, превысила 24,1 млн. рублей.

В Пенсионном фонде напомнили, что помимо образовательных услуг средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, формирование накопительной пенсии матери, на покупку товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина (в 2019 году – это 14775 рублей), имеют право на ежемесячную выплату из средств маткапитала в размере 9368 рублей до достижения ребёнком возраста полутора лет.

Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453026 рублей.