Курянка стала финалисткой Конкурса управленцев «Лидеры России»

17 февраля завершились оценочные мероприятия первого полуфинала Конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг. в Центральном федеральном округе. Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноимённой автономной некоммерческой организации, созданной по указу Президента России Владимира Путина, которая объединяет 15 самостоятельных проектов.

«Из числа участников первого полуфинала Центрального федерального округа приглашения в финал получили 33 конкурсанта из 9 регионов. Практически половина из них представляют Москву — 16 участников. Из Московской области в финал приглашены 10 конкурсантов и по одному участнику из Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской и Рязанской областей», — уточнил руководитель Конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. Из Курской области в финал вышла декан факультета лингвистики и межкультурной коммуникации ЮЗГУ Ольга Ворошилова.

Из конкурсантов, набравших высокие баллы, но не прошедших в финал, сформирован лист ожидания. Если участник из числа приглашённых в финал, не выполнит задание «Сердце лидера», его ждёт дисквалификация. Тогда в финал пригласят полуфиналиста, который выполнил это условие Конкурса, из листа ожидания.

В январе и феврале 2019 года региональные полуфиналы прошли уже во всех федеральных округах России. В Центральном федеральном округе из-за большого количества заявок предусмотрены два полуфинала, и второй пройдёт с 18 по 21 февраля.

Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера».

Финал Конкурса пройдёт с 13 по 17 марта в Сочи.



