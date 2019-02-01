Замгубернатора прокомментировал ситуацию с обращением ТКО

Заместитель губернатора Алексей Смирнов прокомментировал сложившуюся в регионе ситуацию с обращением ТКО. Поводом для этого стали претензии директора ООО «Экопола» Юрия Алехина по поводу якобы заниженного норматива накопления ТКО, в связи с чем резко снизились доходы компании.

– У нас две задачи – выстроить системную работу по вывозу мусора, не допуская, чтобы население не платило за не оказанную услугу, за вывоз воздуха, а также чтобы эта система была экономически выгодной для регионального оператора, – подчеркнул Алексей Смирнов на встрече с журналистами. На брифинге также были представители комитета ЖКХ и ТЭК, департамента экологической безопасности и природопользования, Росприроднадзора, регионального штаба ОНФ.

По поводу заявления руководства «Экопола» о том, что сейчас они вывозят гораздо больше мусора, чем это предусмотрено нормативом, Алексей Смирнов заметил, что у регоператора нет доказательной базы: – Мы будем проверять. Сейчас все заявления основаны на предположениях, не подтвержденных стопроцентно весовым контролем. Для точных замеров на мусоровозы регоператоров установлена система ГЛОНАСС: так можно отследить в каком объеме и куда отвозится мусор. Также после прибытия на полигон будет взвешиваться содержимое мусоровозов. По мнению специалистов комитета ЖКХ и ТЭК, такая методика более объективная, чем выборочный замер. Тем не менее, комиссия, включающая представителей комитета ЖКХ, департамента экологической безопасности и природопользования, органов местного самоуправления, регоператоров, параллельно также проводит такие замеры. Для более полной картины объемы мусора должны замеряться в течение года в разные сезоны. Кроме того, сейчас проходит второй этап общественных слушаний по утверждению территориальной схемы обращения с ТКО. Этот документ обновлен с учётом 70 обращений, поступивших во время первого этапа. – Федеральное законодательство позволяет в одностороннем порядке расторгать договор с региональным оператором и без конкурса заводить новую компанию. Причем в районах имеется своя техника, которую на случай форс-мажора можно привлечь для вывоза мусора, – подчеркнул замгубернатора.

Мнение регионального штаба ОНФ в Курской области выразил его председатель Владислав Шелест: – Активисты ОНФ убеждены, что у регионального оператора вполне достаточно средств на то, чтобы качественно и вовремя, в полном объеме выполнять соглашение с регионом и сделать нашу область чистой. В тариф заложены расходы на транспортировку ТКО, которую регоператоры фактически не осуществляют. Активисты ОНФ доказали, что регоператоры нарушают логистику ТКО по Железногорску, Щигровскому, Кореневскому, Пристенскому, Суджанскому, Солнцевскому, Дмитриевскому, Советскому районам. Значит, регоператоры получают необоснованную прибыль. Кроме того, в самом тарифе она тоже некорректно завышена, предусмотрены лизинговые платежи, которые оплачивает население, а не региональный оператор. Все выводы общественников подтверждены решениями ФАС РФ, Арбитражным судом Москвы и прокурорскими проверками.



