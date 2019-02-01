Курянин стал фигурантом уголовного дела, присвоив себе чужую кредитку
Вчера, 15:29
Курянка по невнимательности, после совершения операции в банкомате оставила кредитку. Это заметил молодой человек, стоявший следом в очереди. Вместо того, чтобы её окликнуть и вернуть забытую вещь, он забрал карту себе. Снять деньги похитителю не удалось, из-за незнания пин-кода. Однако у карты имелась функция оплаты по Wi-Fi. Имеющиеся на карте деньги, злоумышленник потратил, сделав крупную покупку в ближайшем магазине. Разыскать вора удалось с помощью камер видеонаблюдения, благодаря которым полицейские составили внешний портрет похитителя. Помощь оказали граждане, которые увидев объявление о розыске, рассказали, где примерно видели похожего человека. Стражи порядка установили, что подозреваемый – 27-летний житель Мантуровского района. При первом опросе он во всём сознался и обязался вернуть похищенную сумму. Возбуждено уголовное дело.