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    Курский Соцстрах проверит родовые сертификаты

    Сегодня, 08:52
    Курский Соцстрах проверит родовые сертификаты
    Сотрудники Курского отделения Фонда социального страхования приступили к проверкам медицинских учреждений региона. На этот раз их внимание нацелено на родовые сертификаты. Специалисты проверят организацию учёта и хранения документов строгой отчётности, правильность их выдачи и обоснованность предъявления к оплате.
    В прошлом году по родовым сертификатам отделением Фонда за дополнительную медицинскую помощь женщинам и детям перечислено курским лечебным учреждениям около 100 млн рублей. Оплачено 9,2 тыс. талонов №1 женским консультациям - за наблюдение будущих мам в дородовый период, 9,8 тыс. талонов №2 родильным домам - за помощь матери и ребёнку при родовспоможении, 13,5 тыс. талонов №3-1 и №3-2 детским поликлиникам - за наблюдение детей первого года жизни.
    В течение первого квартала ревизоры ФСС проверят правовую и финансовую составляющую этих выплат.

     

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