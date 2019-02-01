Курский Соцстрах проверит родовые сертификаты

Сотрудники Курского отделения Фонда социального страхования приступили к проверкам медицинских учреждений региона. На этот раз их внимание нацелено на родовые сертификаты. Специалисты проверят организацию учёта и хранения документов строгой отчётности, правильность их выдачи и обоснованность предъявления к оплате.

В прошлом году по родовым сертификатам отделением Фонда за дополнительную медицинскую помощь женщинам и детям перечислено курским лечебным учреждениям около 100 млн рублей. Оплачено 9,2 тыс. талонов №1 женским консультациям - за наблюдение будущих мам в дородовый период, 9,8 тыс. талонов №2 родильным домам - за помощь матери и ребёнку при родовспоможении, 13,5 тыс. талонов №3-1 и №3-2 детским поликлиникам - за наблюдение детей первого года жизни.

В течение первого квартала ревизоры ФСС проверят правовую и финансовую составляющую этих выплат.