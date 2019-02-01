В КГУ откроют избирательный участок для голосования на выборах в парламент Молдовы

В воскресенье, 24 февраля, в Республике Молдова пройдут выборы в парламент и республиканский консультативный референдум.





За пределами республики откроется 125 избирательных участков. В России в этот раз будут работать 11 избирательных участков, а не восемь, как это было на президентских выборах 2016 года. По два избирательных участка откроют в Москве и Санкт-Петербурге, а также по одному в Красноярске, Нижневартовске, Сочи, Курске, Туле, Новосибирске и Калининграде.





В Курске избирательный участок будет работать в главном корпусе Курского государственного университета по адресу: ул. Радищева, 33. Он будет открыт с 7.00 до 21.00. Все граждане Молдовы, проживающие на территории Курской области и в соседних с ней регионах, смогут проголосовать на избирательном участке в КГУ.





В этом году общине молдаван в Курской области исполняется пять лет. Общественно-культурный центр «Община молдаван» – одна из активных организаций региона, насчитывающая около двух тысяч человек. В Курске стал уже ежегодной доброй традицией праздник «Мэрцишор». В рамках весеннего фестиваля ежегодно проходит экономический форум с участием представителей бизнеса Молдовы и Курской области, которые заключают взаимовыгодные договоры о сотрудничестве.





В апреле пройдут дни Молдавии в Курской области. В рамках этого фестиваля запланировано выездное заседание российско-молдавского делового совета при ТПП РФ. В гости ожидаются советники президента Республики Молдова по связям с диаспорой, по образовательным вопросам и экономическому развитию.