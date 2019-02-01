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    23 февраля в Курске пройдёт III военно-исторический форум «Роспатриот-2019»

    Сегодня, 16:31
    23 февраля в Курске пройдёт III военно-исторический форум «Роспатриот-2019»
    23 февраля в Курске пройдёт III военно-исторический форум «Роспатриот-2019», объединяющий членов молодёжных клубов и детских организаций, работающих в системе КРОО «Монолит». Мероприятие проводится при поддержке комитета по делам молодёжи и туризму Курской области, управления молодёжной политики, физической культуры и спорта Курска, областного краеведческого музея.
    Организаторы форума - объединённый центр «Монолит», Дворец детского творчества совместно с КРО «Волонтёры Победы». Участниками мероприятия, цель которого - сохранение исторической памяти, а также на развитие и поддержку патриотического движения среди молодёжи, станут более 150 активистов из 16 молодёжных клубов, детских объединений и военно-патриотических отрядов из Курской области.
    В программе форума: исторический квест «Поиск.1981», встречи с ветеранами боевых действий в Афганистане, посещение военно-исторического музея «Юные защитники Родины», театральная постановка «Ангелы над городом».
    Торжественное открытие форума состоится в 12.00 во Дворце детского творчества (ул. Сумская, 14).

     

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