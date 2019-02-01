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    На «Уроке цифры» дети научат роботов трудиться в зоопарке

    Сегодня, 09:08
    На «Уроке цифры» дети научат роботов трудиться в зоопарке
    С 25 февраля по 1 марта для школьников пройдёт всероссийское образовательное мероприятие «Урок цифры» на тему «Искусственный интеллект и машинное обучение». , подготовленные специалистами по аналитике данных «Сбербанка».
    Для учеников 1-х - 8-х классов урок будет состоять из видеолекции и тренажёра, на котором ребята будут «обучать» робота трудиться в зоопарке. Тренажёр для старшеклассников – это графический симулятор, в нём ученик видит основные этапы работы с моделью машинного обучения.
    «Уроки Цифры» планируется проводить раз в месяц до мая 2019 года. Каждый из них будет посвящён развитию ключевых навыков цифровой экономики: искусственный интеллект и машинное обучение, нейросети, управление проектами и безопасность в интернете. Все они направлены на приоритеты федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».
    Организаторы «Урока цифры» – Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика», «1С», «Яндекс», «Лаборатория Касперского», Mail.Ru Group, образовательная платформа «Кодвардс», благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».

     

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