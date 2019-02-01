Курянин зарезал знакомого из-за девушки

Курские следователи занимаются уголовном делом, фигурантом которого является 23-летний житель села Дьяконово Октябрьского района Курской области. Его подозревают в убийстве.

По версии следствия, 24 февраля этого года вечером около здания местного дома культуры между подозреваемым и его 21-летним знакомым произошла ссора. Парни поспорили из-за девушки последнего. В ходе конфликта подозреваемый, имевшимся при нём ножом, нанёс потерпевшему не менее пяти ударов. В результате полученных травм тот скончался, - рассказали в СУ СК России по Курской области.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.



