В Курске столкнулись две автоледи, одна из них в больнице

В понедельник, 25февраля в Курске на проспекте А. Дериглазова дорогу не поделили две автоледи. Как сообщили в Госавтоинспекции, авария случилась около 10 часов вечера. При выезде со двора дома № 13 по проспекту А. Дериглазова, 40-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «ЗАЗ», столкнулась с впереди остановившимся автомобилем «Саненг Актион», под управлением 26-летней курянки. В результате ДТП женщина за рулём «ЗАЗа» попала на больничную койку. Сегодня, 09:49 К списку новостей