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    В Курске столкнулись две автоледи, одна из них в больнице

    Сегодня, 09:49
    В Курске столкнулись две автоледи, одна из них в больнице
    В понедельник, 25февраля в Курске на проспекте А. Дериглазова дорогу не поделили две автоледи. Как сообщили в Госавтоинспекции, авария случилась около 10 часов вечера. При выезде со двора дома № 13 по проспекту А. Дериглазова, 40-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «ЗАЗ», столкнулась с впереди остановившимся автомобилем «Саненг Актион», под управлением 26-летней курянки. В результате ДТП женщина за рулём «ЗАЗа» попала на больничную койку.

     

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