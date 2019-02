«Час независимой музыки» с Алексеем Ивановым

В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» Алексея Иванова мы слушаем микс «Rave in the Grave или с 23-м, мужики!».





Плей-лист:





1. Bogdan Dražić - Goa, Goa, Gone (Dangnabbit 12'' ‘2018)





2. kid - Mortem ‘2016





3. Sonny Denja, Rayna - Badman (No Etiquette Remix) ‘2018





4. Hyper Trvshit – Focus ‘2018





5. Гражданская Оборона - Эй, Брат Любер! (Bogdan Version) ‘2018





6. La Fura Dels Baus - Mareâ (Ajöe / Mareâ 12'' ‘1986)





7. Autarkic - Bongos & Tambourines (Simple Symmetry Remix) (I Love You, Go Away (The Remixes) ‘2017)





8. Simple Symmetry - Exploading Toad Mystery ‘2018





9. Cornelius Doctor & Tushen Raï - La Tribou (Bawrut Remix) (Lights Of Khonvoum 12''‘2018)





10. Niv Ast - One Hundred Cats ‘2018





11. Lust & Fury Edits - Shout (Mufti Edit) (Various – Lust & Fury Edits 1 12" ’2018)





12. Mugwump - Little Middle Grinder (Mugwump Low Mood Remix) ‘2018





13. Tzusing - Khi-Tang (A Name Out Of Place PT. II 12'' ‘2015)





14. Fringe Society - Disco Di Morte Lenta (Fringe Society - Disco Di Morte Lenta ’2018)





15. Cardopusher - Nambu Line Dub (Muscle Memory 12'' ‘2018)





16. Betonkust & Palmbomen II - Underground Dance Floor (Parallel B 12'' ‘2019)





17. The Loose Control Band - I Don’t Understand (Radio Slave Remix) ‘2018





18. The Chica - MG (333 Remix) ‘2018





19. In Flagranti - Inpactful (Sprezzatura ‘2017)





20. Confidence Man - Santa’s Comin’ Down the Chimney (Busy P Remix) ‘2018





21. Cosmo Vitelli - Move It Long (Various – éA - Respect Is Burning / Eté d'Amour’2005)





22. Curses feat. Perel - Gold & Silber (Chinaski Tech Noir Remix) (Gold & Silber 12'' ‘2018)





23. Arnaud Rebotini - 777 (Music Components ‘2008)





24. JazzyFunk - Let's Get out of Here (Lumoon & Rob!n Remix) ‘2018





25. Locked Club - Voodoo In My Blood Edit ‘2016





26. Mercer, ATFC - Twisted (Extended Mix) ‘2018





27. Don Rimini - I Gotta Try Try Try (Dinamix Acid Mix) (Various – The Bank - Summer 2018 Edition)





28. Ariano Kinà, Marco Bruzzano - In The Club ‘2018





29. Salvatore Vitrano - Skunk Gangsta’2018





30. Aergeworc, Franck Agrario - Grace’2018





31. Jann - Beyond The Grave (Murder People’2017)





32. The Analogue Cops - Birthday (Racoon City E.P.’2018)





33. Brook Line - Metalhead (Run Away (EP)’2018)





34. The Prodigy - Narayan (The Two Dollar Donkey Mix) (Drain You / Narayan 12'' ‘2005)





35. Rein - Rein over You (I Don't Get Anything But Shit From You (EP)’2016)





36. Crash Course In Science - Cardboard Lamb (David Carretta Mix) ‘2007





37. Hermanos Inglesos - Mastermind ‘2009





38. HIPPØ – Loot ‘2018