Курские студенты в поддержку участников Всемирной Универсиады станут на лыжи

Со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске состоится XXIX Всемирная зимняя универсиада – первая зимняя в России!

В поддержку спортсменов-участников универсиады 1 марта в 13.00 в парке «Боева дача» на Спортивный праздник

соберутся студенты и преподаватели ведущих вузов Курской области: КГУ, ЮЗГУ, КГМУ и КГСХА.

Российский Союз ректоров, региональные Советы ректоров и университеты по всей стране решили поддержать спортсменов-участников Универсиады проведением в конце февраля – начале марта 2019 года лыжных кроссов и других спортивных мероприятий.

В программе – лыжный кросс, молодёжный флэш-моб, зимние забавы и многое другое, что может поднять настроение на прощание с зимой.