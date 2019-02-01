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    Курские студенты в поддержку участников Всемирной Универсиады станут на лыжи

    Сегодня, 17:11
    Курские студенты в поддержку участников Всемирной Универсиады станут на лыжи
    Со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске состоится XXIX Всемирная зимняя универсиада – первая зимняя в России!
    В поддержку спортсменов-участников универсиады 1 марта в 13.00 в парке «Боева дача» на Спортивный праздник
    соберутся студенты и преподаватели ведущих вузов Курской области: КГУ, ЮЗГУ, КГМУ и КГСХА.
    Российский Союз ректоров, региональные Советы ректоров и университеты по всей стране решили поддержать спортсменов-участников Универсиады проведением в конце февраля – начале марта 2019 года лыжных кроссов и других спортивных мероприятий.
    В программе – лыжный кросс, молодёжный флэш-моб, зимние забавы и многое другое, что может поднять настроение на прощание с зимой.

     

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