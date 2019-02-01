Курские полицейские по «горячим следам» нашли серийного автовора

В полицию обратился житель Железногорска Курской области. Он рассказал, что его автомобиль обокрали. Стражи порядка по «горячим следам» нашли и задержали автовора. Им оказался 28-летний житель города горняков. Выяснилось, что он причастен к серии краж из машин железногорцев. За одну ночь мужчина проник в пять автомобилей, припаркованных в близлежащих дворах. Как установлено, он повреждал личинку замка авто, а потом похищал оттуда чужие вещи, что зафиксировали камеры видеонаблюдения. Предметом посягательств, в основном, были автомагнитолы, музыкальные колонки, насосы, домкраты, наборы инструментов и т.д. Ущерб составил более 30 тысяч рублей. В настоящее время похищенное изъято. Теперь злоумышленнику придётся ответить перед законом.

Во всех этих случаях владельцы автотранспорта не приняли необходимых мер безопасности по сохранности своего имущества.

Полицейские предупреждают, чтобы избежать подобных преступлений: паркуйте свои автомобили на охраняемых автостоянках или хорошо освещённых местах, оборудуйте их звуковой сигнализацией, не оставляйте в машинах сумки, документы, аппаратуру, другие ценные вещи, которые привлекают внимание преступников.



