Книга Памяти Курской области отмечает 30-летие. Об этом говорили на пресс-конференции, которая прошла в Курском государственном университете.

В январе 1989 года Министерство обороны СССР, Всесоюзный Комитет ветеранов войны и труда, ЦК ВЛКСМ и другие ведомства выступили с предложением издать Всесоюзную Книгу Памяти, в которую заносились имена воинов, погибших в боях с фашистами.

Первоначально завершить публикацию всех книг намечалось к 50-летию Великой Победы. Однако выявление персональных сведений о павших воинах, их корректировка для издания и переиздания Книг Памяти продолжалась во многих регионах ещё более 20 лет.

Все эти годы проводилась кропотливая работа по сбору и систематизации информации о воинах, отдавших свою жизнь за Отечество. Архивные документы дополняются свидетельствами ветеранов боев, мирных жителей – очевидцев событий и результатами полевых работ. Сокращается список пропавших без вести воинов. Работа по выяснению судеб участников войны продолжается по сей день.

По словам руководителя Центра «Поиск» Игоря Цуканова, в настоящее время наш регион один из немногих, где издается Книга Памяти. В её создании принимают участие молодёжь и ветераны. Здесь можно найти воспоминания ветеранов о боевом прошлом, об участии в жесточайших схватках с врагом и о боевой дружбе. Основными источниками информации являются документы Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. Для поиска сведений о погибших также привлекались документы районных органов социального обеспечения, школьных музеев.

Заметную роль в подготовке материалов для Книг Памяти сыграли молодёжные поисковые отряды, школьники, студенты и преподаватели, которые с участием ветеранов и воинских подразделений тщательно обследовали многие районы боевых действий, работали в архивах, по крупицам собирая данные о погибших.

В настоящее время издано 17 томов (23 книги) Курской областной Книги Памяти. В 2018 году подготовлена и издана 4 часть 17 тома, в которую вошли имена 11651 советского солдата, кто погиб на Северном фасе Курской дуги и был захоронен в Поныровском районе; 169 курян, не вернувшихся с войны; уточнены данные о месте захоронения 151 земляка. В книгу также вошли стенографический отчёт о встрече Президента Российской Федерации Владимира Путина с представителями поисковых организаций Курской области и ветеранами Великой Отечественной войны, статьи курских поисковиков.



