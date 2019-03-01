Пожилой курянин отправится на исправительные работы за продажу алкоголя

Промышленный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 68-летнего курянина, который признан виновным по ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции).

В октябре прошлого года пенсионера оштрафовали за розничную продажу спиртосодержащей продукции крепостью 30-40%.

Однако уже через месяц в своём гараже мужчина продолжил продажу алкоголя, крепостью 36% по цене 100 рублей за 1 литр. Как пояснил сам подсудимый, эту жидкость он купил на одном из курских рынков.

Эксперты заключили, что изъятая спиртосодержащая жидкость произведена из пищевого сырья.

Суд назначил горе-предпринимателю наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % в доход государства.