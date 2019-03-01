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    Курянин, избивший водителя скорой помощи, отправится в колонию на 1,5 года

    Вчера, 16:43
    Курянин, избивший водителя скорой помощи, отправится в колонию на 1,5 года
    В Курске осудили 36-летнего мужчину, который избил водителя автомобиля скорой помощи. Его  признали виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).
    В июле прошлого года водитель скорой помощи вмесет с фельдшерской бригадой прибыл к жильцам частного сектора. Припарковав автомобиль рядом с домом, он остался ожидать бригаду врачей. Через некоторое время мужчина услышал сигнал подъехавшего автомобиля. Несмотря на то, что на дороге было достаточно места, водитель настаивал, чтобы «скорая помощь» пропустила его. В это время от пациента вышли врачи, и автомобиль уехал.
    Вечером того же дня курянин приехал на Станцию скорой медицинской помощи, подошёл к тому самому водителю, с которым у него произошел конфликт, и несколько раз ударил того по лицу. Водитель получил многочисленные переломы. 
    Промышленный районный суд Курска назначил курянину наказание в виде 1 года 6 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он оплатил лечение  водителя - 27 900 руб. 

     

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