В Курске народные дружины помогли задержать 62 преступника

В городской администрации состоялось очередное заседание штаба народных дружин Курска, в котором приняли участие командиры народных дружин областного центра, представители регионального УМВД, администраций Железнодорожного, Сеймского и Центрального округов и общественных объединений.

Добровольные народные дружины по охране общественного порядка появились в Курске в 2006 году. Сегодня в областном центре зарегистрировано 12 дружин, в состав которых входят 283 человека. Все принимаемые в ДНД граждане получают специальные удостоверения дружинника. Дежурства дружинников проходят только совместно с участковыми уполномоченными полиции или с инспектором по делам несовершеннолетних или с нарядами патрульно-постовой полицейской службы.

В 2018 году члены ДНД участвовали в обеспечении охраны общественного порядка при проведении 401 мероприятия различного характера. Дружинники помогли задержать за совершение преступлений 62 человека. Также с их помощью пресечено 717 административных правонарушений.

Вместе с тем, отметила заместитель начальника отдела по охране общественного порядка курского УМВД Елена Широбокова, некоторые добровольные дружины, к сожалению, существуют только на бумаге. В прошлом году в мероприятиях по охране общественного порядка не принимали никакого участия добровольные народные дружины ЗАО «Тандер», РГСУ, ТЦ «Стройгигант», ОАО «Аккумулятор» и «Народная дружина Курска». Поэтому эти команды необходимо исключить из реестра дружин и общественных объединений правоохранительной направленности. Ходатайство с таким предложением направят в УМВД России по Курской области.