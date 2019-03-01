На выходных в Курской области поймали 16 водителей

В прошедшие выходные Курская Госавтоинспекция провела очередную сплошную проверку водителей на трезвость.

Всего с 1 по 3 марта 2019 года в Курской области задержали 16 водителей, находящихся в состоянии опьянения, кроме этого 5 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, ещё 2 водителя задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция Курской области обращается к гражданам не оставаться равнодушными. Если стали свидетелями того, что человек, управляющий транспортным средством, имеет признаки опьянения, своевременно сообщить в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона – 102; дежурная часть ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.

Помните о том, что своевременно проявленная Вами бдительность поможет спасти чью-то жизнь!