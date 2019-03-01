Курское «Динамо» начинает борьбу в плей-офф Евролиги

Сегодня, 5 марта в Курске пройдёт первый матч плей-офф женской баскетбольной Евролиги. Курское «Динамо» в четвертьфинале принимает польский клуб «ССС Польковице». Серия продлится до двух побед. 8-го марта команды сыграют в Польше. Третья игра, если понадобится, пройдёт снова в Курске 13 марта. В этом сезоне курянки досрочно выиграли группу «В», «Польковице» стало 4-м в группе «А».

Победитель пары выйдет в «Финал четырёх», который состоится в апреле.

Сегодняшняя встреча пройдёт в СКК на улице Энгельса, начало в 19.00.