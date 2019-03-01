В Курской области иномарка опрокинулась в кювет - ранен водитель
Сегодня, 10:29
Во вторник, 5 марта в Курской области зарегистрировано только одно ДТП, в котором пострадал человек. Авария, по данным Госавтоинспекции, случилась в Пристенском районе примерно в 8.30 утра. На 4 км автодорги «Обоянь – Солнцево – Мантурово – Пристень» 39-летний водитель автомобиля «DATSUN on-DO» допустил съезд в кювет, где машина опрокинулась. В результате ДТП водитель получил ранения. Его доставили в «Пристенскую ЦРБ».