поиск по сайту
 

    Перерасчёт от «Квадры» за декабрь составит от 3 до 15 рублей

    Сегодня, 13:11
    Перерасчёт от «Квадры» за декабрь составит от 3 до 15 рублей
    Компания «Квадра» готовит перерасчёт платежей потребителей за декабрьские дни, вошедшие в расчётный период января. В связи с тем, что выполнение перерасчёта требует определённых временных затрат, потребители увидят графу с новыми суммами в мартовских квитанциях. 
    Вместе с тем, сумма в февральских квитанциях будет значительно ниже предыдущей. Как поясняют в компании, это связано с двумя факторами.
    Во-первых, февральский расчётный период был меньше январского: если в январе количество дней в квитанции достигало 40 из-за того, что в декабре управляющие компании раньше обычного сдавали показания общедомовых приборов учёта тепловой энергии, то февральская платёжка охватила до 28 дней. 
    Во-вторых, в феврале по сравнению с январём значительно уменьшилось потребление тепла жилыми домами. 
    Кроме того, при выставлении январских счетов специалисты «Квадры» установили, что по ряду домов управляющие компании указали неверные сведения по местам общего пользования — заявленные ими площади оказались больше, чем есть на самом деле. После того, как УК передали актуальные сведения, некоторым потребителям платежи за отопление на общедомовые нужды перерасчитали. 
    В мартовских квитанциях перерасчёт декабрьских дней будет произведён по ставке НДС 2018 года. Сумма перерасчёта составит от 3 до 15 рублей. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама