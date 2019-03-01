Перерасчёт от «Квадры» за декабрь составит от 3 до 15 рублей

Компания «Квадра» готовит перерасчёт платежей потребителей за декабрьские дни, вошедшие в расчётный период января. В связи с тем, что выполнение перерасчёта требует определённых временных затрат, потребители увидят графу с новыми суммами в мартовских квитанциях.

Вместе с тем, сумма в февральских квитанциях будет значительно ниже предыдущей. Как поясняют в компании, это связано с двумя факторами.

Во-первых, февральский расчётный период был меньше январского: если в январе количество дней в квитанции достигало 40 из-за того, что в декабре управляющие компании раньше обычного сдавали показания общедомовых приборов учёта тепловой энергии, то февральская платёжка охватила до 28 дней.

Во-вторых, в феврале по сравнению с январём значительно уменьшилось потребление тепла жилыми домами.

Кроме того, при выставлении январских счетов специалисты «Квадры» установили, что по ряду домов управляющие компании указали неверные сведения по местам общего пользования — заявленные ими площади оказались больше, чем есть на самом деле. После того, как УК передали актуальные сведения, некоторым потребителям платежи за отопление на общедомовые нужды перерасчитали.

В мартовских квитанциях перерасчёт декабрьских дней будет произведён по ставке НДС 2018 года. Сумма перерасчёта составит от 3 до 15 рублей.



