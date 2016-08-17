В Курской области прокуратура пресекла торговлю оружием через Интернет

Прокуратура Хомутовского обнаружила в сети Интернет сайт, торгующий оружием.

Ресурс предлагал желающим купить боевое оружие без лицензии, прохождения соответствующей подготовки и проверки навыков безопасного обращения с оружием. На сайте указывалось, что сделка проводится анонимно, продавец не запрашивает персональные данные покупателя и не осведомляется о целях приобретения огнестрельного оружия. Там же содержалось подробное описание реализуемой продукции, а также информация о цене, способе оплаты и доставке оружия.

Сайт находился в свободном доступе для неограниченного круга лиц.

Прокурор Хомутовского района направил в суд административное исковое заявление, в котором потребовал признать эту информацию запрещенной к распространению на территории России.

Требования прокурора полностью удовлетворены, - сообщили в прокуратуре.