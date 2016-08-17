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    В Курской области прокуратура пресекла торговлю оружием через Интернет

    Сегодня, 15:57
    В Курской области прокуратура пресекла торговлю оружием через Интернет
    Прокуратура Хомутовского обнаружила в сети Интернет сайт, торгующий оружием.
    Ресурс предлагал желающим купить боевое оружие без лицензии, прохождения соответствующей подготовки и проверки навыков безопасного обращения с оружием. На сайте указывалось, что сделка проводится анонимно, продавец не запрашивает персональные данные покупателя и не осведомляется о целях приобретения огнестрельного оружия. Там же содержалось подробное описание реализуемой продукции, а также информация о цене, способе оплаты и доставке оружия.
    Сайт находился в свободном доступе для неограниченного круга лиц.
    Прокурор Хомутовского района направил в суд административное исковое заявление, в котором потребовал признать эту информацию запрещенной к распространению на территории России. 
    Требования прокурора полностью удовлетворены, - сообщили в прокуратуре.

     

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