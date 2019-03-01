МРСК Центра в 2019 году отремонтирует свыше 4 тысяч трансформаторных подстанций и около 14 тысяч километров воздушных ЛЭП

В ПАО «МРСК Центра» готовятся к реализации ремонтной программы 2019 года - одной из ключевых составляющих подготовки к сезону осенне-зимнего максимума нагрузок. Работы стартуют по окончания очередного осенне-зимнего периода, когда появляется возможность вывода оборудования в ремонт, и завершаются к началу октября. Основной их объем приходится на лето.

Согласно плану, в течение 2019 года в МРСК Центра будет проведен капитальный ремонт оборудования на 520 подстанциях 35-110 кВ, капитальный ремонт 4 182 трансформаторных подстанций, а также капремонт около 14 тыс. километров воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4-110 кВ, в рамках которого будет заменено 20,5 тысяч опор. 12,86 тыс. га просек воздушных ЛЭП 0,4-110 кВ будут расчищены от древесной и кустарной растительности. На эти цели будет направлено 3,84 млрд рублей.

Самое большее количество подстанций 35-110 кВ, согласно плану, будет охвачено ремонтами в филиалах «Брянскэнерго» (105 подстанций), «Белгородэнерго» (56 подстанций) и «Смоленскэнерго» (53 подстанции). Наибольшие объемы капитального ремонта воздушных линий 0,4-110 кВ запланированы в филиалах «Белгородэнерго» (2,2 тыс. км ВЛ), а также «Смоленскэнерго» и «Брянскэнерго» (по 1,9 тыс. км ВЛ в каждом из филиалов).

В числе крупных и значимых объектов, где будет проведен капитальный ремонт – подстанции 110 кВ «Сталелейтейная» и «Аксинино» в Брянской области, «Химическая и «Хворостянка» в Липецкой области, «Старый Оскол» в Белгородской области, «Кашарово» в Тверской области, «Полиграфмаш» и Судоверфь» в Ярославской области, «Глушково» и «Паники» в Курской области.

Подстанции «Химическая и «Хворостянка» обеспечивают электроэнергией в общей сложности 200 населенных пунктов и более 37 тысяч потребителей Данковского и Добринского районов Липецкой области, включая открывшийся 27 февраля на территории региональной особой экономической зоны типа «Данков» дрожжевой завод ООО «Ангел Ист Рус» - дочернего подразделения китайской компании Angel Yeast Co., Ltd, одного из крупнейших в мире производителей дрожжей.

Брянская подстанция «Аксинино» питает одноименную нефтеперекачивающую станцию магистрального нефтепроводо АО «Транснефть- Дружба»; среди крупнейших потребителей «Сталелейтейной» - Брянский автомобильный завод (входит в концерн «Алмаз-Антей»), один из самых крупных производителей и поставщиков вагонного литья в России - Бежицкий сталелитейный завод, кондитерская фабрика «Брянскконфи».

Тверская подстанция «Кашарово» является источником электропитания для филиала ФЛ ОАО «»Корпорация "Комета”» – "ОПТЦ”» и завода по производству фармацевтики группы компаний "Фармконтракт". Подстанции «Полиграфмаш» и Судоверфь» обеспечивают электроснабжение второго по величине города в Ярославской области Рыбинска. Белгородский центр питания «Старый Оскол» снабжает электроэнергией семь жилых районов одноименного города. Подстанции Курскэнерго «Глушково» и «Паники» обеспечивают электроснабжение двух крупных районных центров региона.

Реализация ремонтной программы МРСК Центра позволит обеспечить качество и надежность электроснабжения потребителей 11 субъектов Центрального федерального округа, и в значительной степени будет способствовать бесперебойному и стабильному функционированию электросетевого комплекса компании в этих регионах в отопительный период.