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    В Курске 8 марта пенсионер зарезал свояка

    Вчера, 17:39
    В Курске 8 марта пенсионер зарезал свояка
    72-летнего жителя Курска обвиняют в убийстве мужа своей сестры. Расследование уголовного дела ведёт Следственный отдел по Центральному административному округу Курска. 
    По версии следствия, в ночь с 7 на 8 марта этого года пенсионеры распивали спиртное в квартире обвиняемого, расположенной в одном из домов на проспекте В. Клыкова Курска. Между курянином и мужем его сестры, ровесником произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемый решил избавиться от оппонента. Пожилой мужчина нанёс свояку не менее трёх ударов ножом по различным частям тела, в том числе в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте, - отмечают в региональном СУ СК России.
    Сейчас убийца заключён под стражу. Установливаются все обстоятельства совершённого преступления, назначены судебные экспертизы.

     

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