В Курске 8 марта пенсионер зарезал свояка

72-летнего жителя Курска обвиняют в убийстве мужа своей сестры. Расследование уголовного дела ведёт Следственный отдел по Центральному административному округу Курска.

По версии следствия, в ночь с 7 на 8 марта этого года пенсионеры распивали спиртное в квартире обвиняемого, расположенной в одном из домов на проспекте В. Клыкова Курска. Между курянином и мужем его сестры, ровесником произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемый решил избавиться от оппонента. Пожилой мужчина нанёс свояку не менее трёх ударов ножом по различным частям тела, в том числе в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте, - отмечают в региональном СУ СК России.

Сейчас убийца заключён под стражу. Установливаются все обстоятельства совершённого преступления, назначены судебные экспертизы.



