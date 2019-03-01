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    В Курской области прокуратура закрыла сайты, торговавшие стероидами

    Сегодня, 09:38
    В Курской области прокуратура закрыла сайты, торговавшие стероидами
    Железногорская межрайонная прокуратура обнаружила в Интернете семь сайтов, которые  предлагали желающим купить анаболические стероиды, содержащие в своём составе сильнодействующее вещество метандиенон.  За распространение этого вещества предусмотрена уголовная ответственность по ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ). Сайты находились в свободном доступе для неограниченного круга лиц, там были указаны цены реализуемой продукции, способ оформления заказа, порядок доставки и другая информация.
    Прокурор направил в суд административные исковые заявления, в которых потребовал признать эту информацию запрещённой к распространению на территории России. 
    Требования прокурора суд полностью удовлетворил.

     

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