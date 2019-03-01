В Курской области прогнозируют снег и гололедицу

По прогнозу Курского Гидрометцентра, в ближайшие сутки в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днём местами небольшой снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер западной четверти 4-9 м/с. Температура по области: ночью 2-7º мороза, днём от 1º мороза до 4 º тепла.

Спасатели рекомендуют водителям при управлении автомобилем не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.

Помните: от вашего поведения зависят не только ваша жизнь, но и судьбы других людей.