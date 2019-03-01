Курский таможенник отличился на соревнованиях по лыжным гонкам

Сотрудник отдела оперативно-дежурной службы и таможенной охраны Курской таможни Алексей Махортов в лыжном сезоне 2019 года на различных соревнованиях по лыжным гонкам занял 8 первых и 5 вторых мест.

52-километровым лыжным марафоном, проходившем в урочище Солянка Курска, завершился Кубок Курской области по лыжным гонкам. Алексей Махортов в своей возрастной группе занял первое место в марафоне с результатом 2 часа 20 минут. Это третье время среди всех участников соревнований. А по итогам шести этапов Кубка области (шести отдельных лыжных соревнований, проходивших в различных населённых пунктах этой зимой), Алексей занял общее второе место, победив в четырёх соревнованиях и заняв два вторых места.

В лыжном сезоне 2019 Алексей Махортов принял участие в 14 соревнованиях, в том числе и таких престижных, как XXXVII Всероссийские лыжные гонки «Лыжня России», XV Межобластные соревнования по лыжным гонкам памяти Г.А.Вехлова, Чемпионате Курской области на приз спортивного общества «Динамо», Лыжном кроссе профсоюзов, Кубке Черноземья по лыжным гонкам и Кубке Губернатора Курской области.

На прошедшей в Мокве лыжной эстафете, посвящённой закрытию лыжного сезона, Алексей в паре с Юлией Николаевой стал победителем в своей возрастной группе от 19 до 40 лет.

Как отметил заместитель начальника таможни Дмитрий Башкирев, Алексей Махортов - один из лучших спортсменов таможни.