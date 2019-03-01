В Курске строительную организацию, задолжавшую работникам 2,5 млн. рублей, оштрафовали... на 30 тысяч
Сегодня, 08:51
В Курске организация, загимающаяся промышленным строительством, выплатила зарплату своим работникам только после вмешательства прокуратуры.
Как рассказали в надзорном ведомстве, ООО «Комплектпром» задолжало по заработной плате 2 млн. 500 тыс. руб., вознаграждение за труд не получили 50 работников. Сколько времени строители работали бесплатно не уточняется.
Прокурор Центрального административного округа Курска внёс руководителю строительной организации представление, в котором потребовал устранить нарушения.
Требования прокурора удовлетворены. Задолженность по заработной плате полностью погашена.