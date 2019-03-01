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    В Курске строительную организацию, задолжавшую работникам 2,5 млн. рублей, оштрафовали... на 30 тысяч

    Сегодня, 08:51
    В Курске строительную организацию, задолжавшую работникам 2,5 млн. рублей, оштрафовали... на 30 тысяч
    В Курске организация,  загимающаяся промышленным строительством, выплатила зарплату своим работникам только после вмешательства прокуратуры. 
    Как рассказали в надзорном ведомстве, ООО «Комплектпром» задолжало по заработной плате 2 млн. 500 тыс. руб., вознаграждение за труд не получили 50 работников. Сколько времени строители работали бесплатно не уточняется. 
    Прокурор Центрального административного округа Курска внёс руководителю строительной организации представление, в котором потребовал устранить нарушения.
    Требования прокурора удовлетворены. Задолженность по заработной плате полностью погашена.
    Юридическое лицо оштрафовали на 30 тыс. руб.

     

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