В Курске не допустят появление «детей-маугли». Полицейские сотрудничают с детскими поликлиниками

Общество и органы внутренних дел обеспокоены событиями, произошедшими недавно в столице страны. «Дети-маугли», оставшиеся без присмотра и контроля родителей проводили в одиночестве и взаперти дни и недели, голодая и деградируя.

Неблагополучные семьи явление для России не редкое. Те, что существуют в Курске, находятся под бдительным контролем государства и в частности полиции. К счастью московских ситуаций в нашем регионе не было, но, чтобы исключить возможность их появления стражи порядка решили пойти на радикальные меры.

Полицейские получают информацию о семьях, где детям может грозить опасность не только инициативно. Данные стекаются из органов опеки и попечительства, социальных служб и даже от неравнодушных граждан. Сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы увеличить поток сведений из учреждений здравоохранения. С заведующими городских детских поликлиник правоохранители уже провели встречи. Основной возраст, на который обратят внимание малыши до 7 лет, они наиболее уязвимы и беззащитны, - отмечают в УМВД России по Курску.

Медики обязаны отслеживать не только здоровье и развитие ребёнка, но наблюдать за его текущим состоянием. Информация в полицию должна передаваться, если у маленьких пациентов наблюдаются телесные повреждения – синяки и ссадины, которые им могли причинить родители. Также тревожным сигналом, как для врачей, так и инспекторов ПДН станут неявки ребёнка с родителями на плановые медосмотры, особенно, в первые годы жизни. В ближайшее время будет определён порядок передачи информации и совершён ещё один большой шаг в вопросе защиты детей.

Уже запланирована серия профилактических мероприятий направленная на выявление семей, где несовершеннолетние могут страдать, подвергаться опасности или насилию со стороны взрослых. После анализа поступивших сведений, «проблемные» адреса посетят группы, состоящие из медиков, представителей органов опеки и полицейских.

Если «сигнал» окажется ложным, и дети живут в комфортных и безопасных условиях визит закончится всего лишь беседой. В случае выявления проблемы, все ресурсы будут использованы для того, чтобы защитить интересы несовершеннолетних. Если для этого потребуется инициировать возбуждение уголовного дела за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей – правоохранители будут к этому готовы.

Стражи порядка призывают и граждан не оставаться в стороне от этой проблемы. Нередко свидетелями домашнего насилия или просто жестокого обращения с детьми становятся соседи, работники торговой сферы и даже случайные прохожие. Передача информации в правоохранительные органы в этом случае может стать залогом спасения маленькой человеческой жизни.