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    Курянку судят за продажу некачественной детской одежды

    Сегодня, 14:47
    Курянку судят за продажу некачественной детской одежды
    В Курске перед судом предстанет женщина, обвиняемая в сбыте детской одежды, не отвечающей требованиям безопасности.
    По версии следствия, 59-летняя курянка с 6 по 15 июня 2018 года в одном из торговых павильонов города хранила и продавала джинсы и футболки для детей до шести лет, достоверно зная, что материал, из которого они изготовлены, не соответствует требованиям безопасности жизни и здоровья по показателям биологической и химической безопасности. 
    Уголовное дело направлено в суд. 

     

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