Курянку судят за продажу некачественной детской одежды

В Курске перед судом предстанет женщина, обвиняемая в сбыте детской одежды, не отвечающей требованиям безопасности.

По версии следствия, 59-летняя курянка с 6 по 15 июня 2018 года в одном из торговых павильонов города хранила и продавала джинсы и футболки для детей до шести лет, достоверно зная, что материал, из которого они изготовлены, не соответствует требованиям безопасности жизни и здоровья по показателям биологической и химической безопасности.

Уголовное дело направлено в суд.