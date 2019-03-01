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    Курянина "развели" на 8 тысяч в соцсети

    Сегодня, 14:41
    Курянина
    Житель Курчатова Курской области стал очередной жертвой интернет-мошенников.
    Мужчине в социальной сети  пришло сообщение от друга с просьбой одолжить на один день 8000 рублей. Курянин согласился помочь, после чего друг прислал номер карты, на которую необходимо перечислить деньги. Когда мужчина перезвонил знакомому, чтобы уточнить, получил ли тот перевод, он сказал, что его аккаунт «взломали», и никаких денег он не просил. 
    Возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские разыскивают мошенников.
    Сотрудники полиции в очередной раз просят граждан быть бдительными. Не поддавайтесь на уловки мошенников, информацию проверяйте.

     

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